Damir Dzumhur - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Rio Open

Damir Dzumhur - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rio Open
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 17 febrero 2026 22:31
Madrid, 17 de febrero de 2026.

El tenista Bosnio Damir Dzumhur(62) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rio Open al tenista Español Pedro Martinez(101) este martes a las 23:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/04/2025 Bucharest Open (Cuartos de final) Damir Dzumhur 1-0 (6-1, 2-0) Pedro Martinez
12/02/2025 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 1-2 (6-0, 2-6, 6-7) Pedro Martinez

-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (4-6, 1-6) Hugo Dellien
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) Damir Dzumhur
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Liam Draxl 0-3 (5-7, 0-6, 4-6) Damir Dzumhur
13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Alexander Shevchenko

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Argentina Open (Cuartos de final) Pedro Martinez 0-2 (5-7, 1-6) Luciano Darderi
12/02/2026 Argentina Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (6-7, 4-6) Pedro Martinez
09/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Lautaro Midon 0-2 (4-6, 1-6) Pedro Martinez
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Adrian Mannarino
29/01/2026 Quimper (Octavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Sascha Gueymard-Wayenburg

