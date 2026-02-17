Damir Dzumhur - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Rio Open

Damir Dzumhur - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rio Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
El tenista Bosnio Damir Dzumhur(62) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rio Open al tenista Español Pedro Martinez(101) este martes a las 23:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/04/2025
| Bucharest Open (Cuartos de final)
| Damir Dzumhur
| 1-0 (6-1, 2-0)
| Pedro Martinez
|12/02/2025
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 1-2 (6-0, 2-6, 6-7)
| Pedro Martinez
-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Hugo Dellien
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-1)
| Damir Dzumhur
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Liam Draxl
| 0-3 (5-7, 0-6, 4-6)
| Damir Dzumhur
|13/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 1-2 (6-4, 4-6, 5-7)
| Alexander Shevchenko
-Últimos Resultados de Pedro Martinez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/02/2026
| Argentina Open (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Luciano Darderi
|12/02/2026
| Argentina Open (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Pedro Martinez
|09/02/2026
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Lautaro Midon
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Pedro Martinez
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Adrian Mannarino
|29/01/2026
| Quimper (Octavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sascha Gueymard-Wayenburg