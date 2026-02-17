Damir Dzumhur - Pedro Martinez, en directo hoy: sigue el partido de Rio Open

Damir Dzumhur - Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rio Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de febrero de 2026.

El tenista Bosnio Damir Dzumhur(62) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rio Open al tenista Español Pedro Martinez(101) este martes a las 23:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/04/2025 Bucharest Open (Cuartos de final) Damir Dzumhur 1-0 (6-1, 2-0) Pedro Martinez 12/02/2025 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 1-2 (6-0, 2-6, 6-7) Pedro Martinez

-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (4-6, 1-6) Hugo Dellien 21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Francisco Cerundolo 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) Damir Dzumhur 18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Liam Draxl 0-3 (5-7, 0-6, 4-6) Damir Dzumhur 13/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Alexander Shevchenko

-Últimos Resultados de Pedro Martinez.