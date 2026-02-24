Daniel Altmaier - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Daniel Altmaier - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de febrero de 2026.

El tenista Alemán Daniel Altmaier(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mexican Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este martes a las 01:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/02/2026 Rio Open (Dieciseisavos de final) Dusan Lajovic 2-0 (6-4, 7-6) Daniel Altmaier 10/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (2-6, 2-6) Juan Manuel Cerundolo 19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Altmaier 0-3 (0-6, 0-6, 6-7) Marin Cilic 12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar 05/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 2-0 (7-6, 6-0) Daniel Altmaier

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.