Daniel Altmaier - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Daniel Altmaier - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de febrero de 2026.
El tenista Alemán Daniel Altmaier(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mexican Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este martes a las 01:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Rio Open (Dieciseisavos de final)
| Dusan Lajovic
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Daniel Altmaier
|10/02/2026
| Argentina Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-3 (0-6, 0-6, 6-7)
| Marin Cilic
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jaume Munar
|05/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Daniel Altmaier
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|11/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1, 0-0)
| Alejandro Davidovich Fokina
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina