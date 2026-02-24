Daniel Altmaier - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Daniel Altmaier - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mexican Open
Daniel Altmaier - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 24 febrero 2026 0:00
Seguir en

Madrid, 24 de febrero de 2026.

El tenista Alemán Daniel Altmaier(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mexican Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este martes a las 01:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Rio Open (Dieciseisavos de final) Dusan Lajovic 2-0 (6-4, 7-6) Daniel Altmaier
10/02/2026 Argentina Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (2-6, 2-6) Juan Manuel Cerundolo
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Altmaier 0-3 (0-6, 0-6, 6-7) Marin Cilic
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 0-6) Jaume Munar
05/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 2-0 (7-6, 6-0) Daniel Altmaier

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Denis Shapovalov 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
11/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Zachary Svajda 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Reilly Opelka 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

Contador

Contenido patrocinado