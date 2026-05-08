Daniel Altmaier - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Daniel Altmaier - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de mayo de 2026.
El tenista alemán Daniel Altmaier(64) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2025
| BMW Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Daniel Altmaier
|28/02/2024
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Daniel Altmaier
|31/08/2023
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (7-6, 3-6, 6-4, 6-3)
| Daniel Altmaier
-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Zhizhen Zhang
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Daniel Altmaier
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Juan Manuel Cerundolo
|16/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alex Molcan
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daniel Altmaier
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Daniel Altmaier
| 1-2 (4-6, 6-1, 3-6)
| Tomas Machac
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alexander Zverev
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Alexander Blockx
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|30/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Alexander Zverev