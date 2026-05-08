Daniel Altmaier - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Daniel Altmaier - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 8 mayo 2026 12:00
Madrid, 8 de mayo de 2026.

El tenista alemán Daniel Altmaier(64) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2025 BMW Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 6-2) Daniel Altmaier
28/02/2024 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Daniel Altmaier
31/08/2023 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-1 (7-6, 3-6, 6-4, 6-3) Daniel Altmaier

-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Zhizhen Zhang 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Daniel Altmaier
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (4-6, 4-6) Juan Manuel Cerundolo
16/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (4-6, 6-7) Alex Molcan
14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 0-2 (2-6, 3-6) Daniel Altmaier
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Daniel Altmaier 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) Tomas Machac

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/05/2026 Madrid Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-2) Alexander Zverev
01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Alexander Blockx 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev
30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (1-6, 4-6) Alexander Zverev
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jakub Mensik 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Alexander Zverev
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Terence Atmane 0-2 (3-6, 6-7) Alexander Zverev

