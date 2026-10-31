Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este sábado no antes de las 15:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|01/10/2024
| China Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|12/07/2024
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 1-3 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|17/03/2024
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|17/11/2023
| ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Daniil Medvedev
|25/10/2026
| Almaty Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-3)
| Nikoloz Basilashvili
|24/10/2026
| Almaty Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 1-0 (6-3, 0-0)
| Alexander Bublik
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz