Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Erste Bank Open
Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 31 octubre 2026 14:02
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Madrid, 31 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este sábado no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev
01/10/2024 China Open (Semifinal) Daniil Medvedev 0-2 (5-7, 3-6) Carlos Alcaraz
12/07/2024 Wimbledon ATP (Semifinal) Daniil Medvedev 1-3 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6) Carlos Alcaraz
17/03/2024 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 1-6) Carlos Alcaraz
17/11/2023 ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (2-6, 3-6) Daniil Medvedev
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Daniil Medvedev
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 1-6) Daniil Medvedev
25/10/2026 Almaty Open (Final) Daniil Medvedev 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) Nikoloz Basilashvili
24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Daniil Medvedev 1-0 (6-3, 0-0) Alexander Bublik

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (1-6, 6-7) Carlos Alcaraz
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (7-5, 7-6) Carlos Alcaraz
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (3-6, 3-6) Carlos Alcaraz
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