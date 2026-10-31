Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este sábado no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev 01/10/2024 China Open (Semifinal) Daniil Medvedev 0-2 (5-7, 3-6) Carlos Alcaraz 12/07/2024 Wimbledon ATP (Semifinal) Daniil Medvedev 1-3 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6) Carlos Alcaraz 17/03/2024 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 1-6) Carlos Alcaraz 17/11/2023 ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (2-6, 3-6) Daniil Medvedev 29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Daniil Medvedev 28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 1-6) Daniil Medvedev 25/10/2026 Almaty Open (Final) Daniil Medvedev 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) Nikoloz Basilashvili 24/10/2026 Almaty Open (Semifinal) Daniil Medvedev 1-0 (6-3, 0-0) Alexander Bublik

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz