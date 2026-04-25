Daniil Medvedev - Fabian Marozsan, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Daniil Medvedev - Fabian Marozsan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Publicado: sábado, 25 abril 2026 18:03
Madrid, 25 de abril de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista Húngaro Fabian Marozsan(50) este sábado a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 3-2 (6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3) Fabian Marozsan
17/10/2025 Almaty Open (Cuartos de final) Fabian Marozsan 0-2 (5-7, 2-6) Daniil Medvedev
30/08/2024 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Fabian Marozsan 0-3 (3-6, 2-6, 6-7) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (0-6, 0-6) Matteo Berrettini
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 2-1 (6-0, 4-6, 7-5) Daniil Medvedev
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Rei Sakamoto 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) Daniil Medvedev
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.

23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 2-0 (7-6, 7-6) Ethan Quinn
16/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Denis Shapovalov 2-0 (7-6, 6-2) Fabian Marozsan
15/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) Stefanos Tsitsipas
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 3-6) Hubert Hurkacz
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (2-6, 1-6) Fabian Marozsan

