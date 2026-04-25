Daniil Medvedev - Fabian Marozsan, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Daniil Medvedev - Fabian Marozsan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista Húngaro Fabian Marozsan(50) este sábado a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-2 (6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3)
| Fabian Marozsan
|17/10/2025
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|30/08/2024
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-3 (3-6, 2-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (0-6, 0-6)
| Matteo Berrettini
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-0, 4-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 1-2 (7-6, 3-6, 1-6)
| Daniil Medvedev
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Ethan Quinn
|16/04/2026
| BMW Open (Octavos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Fabian Marozsan
|15/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-4)
| Stefanos Tsitsipas
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Fabian Marozsan