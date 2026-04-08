Daniil Medvedev - Matteo Berrettini, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Daniil Medvedev - Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de abril de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Italiano Matteo Berrettini(90) este miércoles a las 11:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 2-1 (6-0, 4-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 1-2 (7-6, 3-6, 1-6)
| Daniil Medvedev
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jack Draper
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Matteo Berrettini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-0 (0-4)
| Matteo Berrettini
|31/03/2026
| Grand Prix Hassan II (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-4)
| Matteo Berrettini
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Valentin Vacherot
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Matteo Berrettini
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexandre Muller
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Matteo Berrettini