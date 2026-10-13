Dayana Yastremska - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Dayana Yastremska - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de octubre de 2026.
La tenista ucraniana Dayana Yastremska(103) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista española Cristina Bucsa(38) este martes no antes de las 05:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-6)
| Cristina Bucsa
Últimos Resultados de Dayana Yastremska
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Sinja Kraus
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Dayana Yastremska
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Maja Chwalinska
|30/09/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Caty McNally
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Dayana Yastremska
|30/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Lucrezia Stefanini
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-1)
| Dayana Yastremska
|25/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Janice Tjen
| 2-1 (2-6, 6-3, 7-6)
| Dayana Yastremska
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Cristina Bucsa
|25/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Linda Noskova
|23/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Cristina Bucsa
|19/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Iva Jovic