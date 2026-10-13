Dayana Yastremska - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Dayana Yastremska - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wuhan Tennis Open
Dayana Yastremska - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 4:01
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Madrid, 13 de octubre de 2026.

La tenista ucraniana Dayana Yastremska(103) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista española Cristina Bucsa(38) este martes no antes de las 05:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) Cristina Bucsa

Últimos Resultados de Dayana Yastremska

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Sinja Kraus 2-0 (6-1, 6-4) Dayana Yastremska
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-0 (6-3, 6-1) Maja Chwalinska
30/09/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Caty McNally 0-2 (3-6, 4-6) Dayana Yastremska
30/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Lucrezia Stefanini 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) Dayana Yastremska
25/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Janice Tjen 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) Dayana Yastremska

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Xinran Sun 2-0 (6-4, 7-5) Cristina Bucsa
25/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Linda Noskova
23/09/2026 Billie Jean King Cup Finals (Cuartos de final) Yulia Putintseva 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Cristina Bucsa
19/09/2026 Guadalajara Open Akron (Semifinal) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 1-6) Iva Jovic
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