Deportivo Alavés - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: sábado, 30 agosto 2025 12:00
Madrid, 30 de agosto de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Atlético de Madrid este sábado a las 17:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Villarreal 6 2
2 Champions Barcelona 6 2
3 Champions Real Madrid 6 2
4 Champions Athletic Bilbao 6 2
5 Europa League Getafe 6 3
6 Conference League Elche 5 3
11 Permanencia Alavés 3 2
15 Permanencia Atlético 1 2
18 Descenso Levante 0 3
19 Descenso Oviedo 0 2
20 Descenso Girona 0 2

-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jon Pacheco, Victor Parada; Carlos Vicente, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Jon Guridi, Mariano Diaz.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético
23/11/2024 LaLiga Atlético 2-1 Alavés
21/04/2024 LaLiga Alavés 2-0 Atlético
29/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis
15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético

