Deportivo Alavés - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 20:47
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Madrid, 13 de mayo de 2026.

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El Deportivo Alavés, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante el Barcelona este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 91 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Victor Parada; Denis Suarez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Abderrahman Rebbach; Ibrahim Diabate, Antonio Martinez.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Alvaro Cortes; Marc Bernal, Marc Casado, Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés
02/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Alavés
06/10/2024 LaLiga Alavés 0-3 Barcelona
03/02/2024 LaLiga Alavés 1-3 Barcelona
12/11/2023 LaLiga Barcelona 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés
11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/05/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Real Madrid
02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona
25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta
14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona

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