Deportivo Alavés - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de mayo de 2026.
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El Deportivo Alavés, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante el Barcelona este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 91 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Victor Parada; Denis Suarez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Abderrahman Rebbach; Ibrahim Diabate, Antonio Martinez.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Alvaro Cortes; Marc Bernal, Marc Casado, Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|02/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Alavés
|06/10/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-3
| Barcelona
|03/02/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-3
| Barcelona
|12/11/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona