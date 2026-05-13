Deportivo Alavés - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

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El Deportivo Alavés, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante el Barcelona este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, añadiendo 3 puntos más a los 91 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Ville Koski, Nahuel Tenaglia, Victor Parada; Denis Suarez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Abderrahman Rebbach; Ibrahim Diabate, Antonio Martinez.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Alvaro Cortes; Marc Bernal, Marc Casado, Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 02/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Alavés 06/10/2024 LaLiga Alavés 0-3 Barcelona 03/02/2024 LaLiga Alavés 1-3 Barcelona 12/11/2023 LaLiga Barcelona 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés

-Últimos Resultados del Barcelona.