Deportivo Alavés - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: sábado, 22 noviembre 2025 9:00

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Celta de Vigo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 31 12
2 Champions Barcelona 28 12
3 Champions Villarreal 26 12
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
10 Permanencia Alavés 15 12
13 Permanencia Celta 13 12
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Calebe, Antonio Blanco, Denis Suarez, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Pablo Duran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/01/2025 LaLiga Alavés 1-1 Celta
16/08/2024 LaLiga Celta 2-1 Alavés
27/04/2024 LaLiga Alavés 3-0 Celta
28/09/2023 LaLiga Celta 1-1 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta
19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético

