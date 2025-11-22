Deportivo Alavés - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de noviembre de 2025.
El Deportivo Alavés, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Celta de Vigo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Barcelona
| 28
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|10
| Permanencia
| Alavés
| 15
| 12
|13
| Permanencia
| Celta
| 13
| 12
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Calebe, Antonio Blanco, Denis Suarez, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Pablo Duran.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/01/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Celta
|16/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|27/04/2024
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Celta
|28/09/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético