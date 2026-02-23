Deportivo Alavés - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de febrero de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Girona este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 61 25 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 25 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 13 Permanencia Girona 29 24 15 Permanencia Alavés 26 24 18 Descenso Mallorca 24 25 19 Descenso Levante 18 25 20 Descenso Real Oviedo 17 24

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto, Jon Pacheco; Calebe, Antonio Blanco, Denis Suarez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 05/04/2025 LaLiga Girona 0-1 Alavés 11/01/2025 LaLiga Alavés 0-1 Girona 10/05/2024 LaLiga Alavés 2-2 Girona 18/12/2023 LaLiga Girona 3-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe 30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Girona.