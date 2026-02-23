Deportivo Alavés - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de febrero de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Girona este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 61
| 25
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Villarreal
| 51
| 25
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|13
| Permanencia
| Girona
| 29
| 24
|15
| Permanencia
| Alavés
| 26
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 25
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 25
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Onces iniciales probables.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Facundo Garces, Jonny Otto, Jon Pacheco; Calebe, Antonio Blanco, Denis Suarez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|05/04/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Alavés
|11/01/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Girona
|10/05/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|18/12/2023
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|25/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Betis
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona