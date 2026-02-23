Deportivo Alavés - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: lunes, 23 febrero 2026 20:16
Madrid, 23 de febrero de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Girona este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Sevilla, añadiendo 1 punto más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Barcelona, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Youssef Enriquez, Victor Parada; Angel Perez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés
05/04/2025 LaLiga Girona 0-1 Alavés
11/01/2025 LaLiga Alavés 0-1 Girona
10/05/2024 LaLiga Alavés 2-2 Girona
18/12/2023 LaLiga Girona 3-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis
18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona

