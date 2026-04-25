Deportivo Alavés - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Mallorca este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 32 15 Permanencia Mallorca 35 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32

-Onces iniciales probables.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Jon Guridi, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Antonio Martinez, Lucas Boye.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Omar Mascarell, Johan Mojica, Sergi Darder; Samu, Manu Morlanes, Pablo Torre; Vedat Muriqi, Takuma Asano.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés 01/11/2024 LaLiga Alavés 1-0 Mallorca 24/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Mallorca 03/12/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Mallorca.