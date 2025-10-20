Deportivo Alavés - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de octubre de 2025.

El Deportivo Alavés, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Valencia este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Calebe, Lucas Boye, Abderrahman Rebbach, Antonio Martinez.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés 05/05/2024 LaLiga Valencia 0-1 Alavés 02/09/2023 LaLiga Alavés 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés

-Últimos Resultados del Valencia.