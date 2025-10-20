Deportivo Alavés - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de octubre de 2025.
El Deportivo Alavés, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante el Valencia este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 1 en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Antonio Blanco, Pablo Ibanez, Calebe, Lucas Boye, Abderrahman Rebbach, Antonio Martinez.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra, Pepelu, Diego Lopez; Arnaut Danjuma, Hugo Duro.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|22/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Alavés
|05/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Alavés
|02/09/2023
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia