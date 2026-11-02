Deportivo 2 - 1 Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 2 de noviembre de 2026.
El Deportivo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Osasuna este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata, Miguel Loureiro; David Mella, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano; Luismi Cruz, Bil Nsongo.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Valentin Rosier; Iker Munoz, Jon Moncayola, Moi Gomez; Raul Moro, Ante Budimir, Jonathan Dubasin.
Últimos Resultados de Deportivo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|16/10/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Levante
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna