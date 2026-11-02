Deportivo 2 - 1 Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 2 noviembre 2026 22:55
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Madrid, 2 de noviembre de 2026.

El Deportivo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Osasuna este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata, Miguel Loureiro; David Mella, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano; Luismi Cruz, Bil Nsongo.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Valentin Rosier; Iker Munoz, Jon Moncayola, Moi Gomez; Raul Moro, Ante Budimir, Jonathan Dubasin.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo
16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante
11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo
20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis
16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2026 LaLiga Sevilla 2-0 Osasuna
18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing
11/10/2026 LaLiga Betis 5-2 Osasuna
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna

90' +4 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +4 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +4 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 62 %, Osasuna: 38 %.

90' +4 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 62 %, Osasuna: 38 %.

90' +4 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +4 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

90' +3 A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

90' +3 A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

90' +3 José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 Osasuna intenta crear peligro.

90' +3 Osasuna intenta crear peligro.

90' +3 Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

90' +3 Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

90' +3 ¡AL LARGUERO! ¡Un cabezazo de Asier Osambela se estrella contra el travesaño!

90' +3 ¡AL LARGUERO! ¡Un cabezazo de Asier Osambela se estrella contra el travesaño!

90' +3 Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +3 Centro de Enrique Barja Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +2 Osasuna intenta crear peligro.

90' +2 Osasuna intenta crear peligro.

90' +2 Yeremay Hernandez alivia la presión con un despeje.

90' +2 Yeremay Hernandez alivia la presión con un despeje.

90' +2 Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +2 Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +2 Leo Roman alivia la presión con un despeje.

90' +2 Leo Roman alivia la presión con un despeje.

90' +1 Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +1 Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +1 Yeremay Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +1 Yeremay Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 3 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Adama Traoré es penalizado por empujar a Raul Garcia

90' +1 Adama Traoré es penalizado por empujar a Raul Garcia

90' Cambio táctico. Mario Soriano es sustituido por Riki Rodriguez.

90' Cambio táctico. Mario Soriano es sustituido por Riki Rodriguez.

90' Cambio táctico. David Mella es sustituido por Ximo Navarro.

90' Cambio táctico. David Mella es sustituido por Ximo Navarro.

90' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

90' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

90' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

90' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

90' Raul Garcia (Osasuna) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

90' Raul Garcia (Osasuna) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

89' Cambio táctico. Valentin Rosier es sustituido por Enrique Barja.

89' Cambio táctico. Valentin Rosier es sustituido por Enrique Barja.

88' Remate de cabeza de Pierre Emerick Aubameyang a puerta, que detiene con comodidad Sergio Herrera.

88' Remate de cabeza de Pierre Emerick Aubameyang a puerta, que detiene con comodidad Sergio Herrera.

88' Centro de Adama Traoré Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

88' Centro de Adama Traoré Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

88' Bil Nsongo logró anotar desde una posición fácil.

88' Bil Nsongo logró anotar desde una posición fácil.

87' ¡G O O O O O O L! - Bil Nsongo es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la derecha.

87' ¡G O O O O O O L! - Bil Nsongo es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la derecha.

87' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

87' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

87' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

87' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

86' Osasuna intenta crear peligro.

86' Osasuna intenta crear peligro.

85' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

85' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

85' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 62 %, Osasuna: 38 %.

85' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 62 %, Osasuna: 38 %.

84' El colegiado amonesta a Enrique Barja por conducta antideportiva.

84' El colegiado amonesta a Enrique Barja por conducta antideportiva.

82' David Mella remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

82' David Mella remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

84' Mario Soriano es penalizado por empujar a Raul Garcia

84' Mario Soriano es penalizado por empujar a Raul Garcia

83' Yeremay Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

83' Yeremay Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

83' Valentin Rosier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

83' Valentin Rosier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

82' Abel Bretones es amonestado por empujar a un rival.

82' Abel Bretones es amonestado por empujar a un rival.

82' Abel Bretones es penalizado por empujar a Miguel Loureiro

82' Abel Bretones es penalizado por empujar a Miguel Loureiro

81' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

81' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

81' Centro de Adama Traoré Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

81' Centro de Adama Traoré Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

81' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

81' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

81' Adria Altimira Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

81' Adria Altimira Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

80' Ocasión para Bil Nsongo (Deportivo de A Coruna), pero su remate de cabeza sale desviado.

80' Ocasión para Bil Nsongo (Deportivo de A Coruna), pero su remate de cabeza sale desviado.

80' Bil Nsongo se impone a Alejandro Catena en un duelo aéreo.

80' Bil Nsongo se impone a Alejandro Catena en un duelo aéreo.

80' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

80' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

80' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

80' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

80' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

80' A las manos de Leo Roman, que sale y se apodera del balón.

79' Osasuna intenta crear peligro.

79' Osasuna intenta crear peligro.

78' Cambio táctico. Ante Budimir es sustituido por Raul Garcia.

78' Cambio táctico. Ante Budimir es sustituido por Raul Garcia.

78' Cambio táctico. Jon Moncayola es sustituido por Inigo Arguibide.

78' Cambio táctico. Jon Moncayola es sustituido por Inigo Arguibide.

78' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

78' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

78' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

77' Saque de portería para Osasuna.

77' Saque de portería para Osasuna.

77' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

77' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

76' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

76' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

76' Buen disparo de Mario Soriano que va a puerta, pero detiene el portero.

76' Buen disparo de Mario Soriano que va a puerta, pero detiene el portero.

76' Rubén García alivia la presión con un despeje.

76' Rubén García alivia la presión con un despeje.

75' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 62 %, Osasuna: 38 %.

75' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 62 %, Osasuna: 38 %.

74' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

74' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

74' Adria Altimira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

74' Adria Altimira hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

74' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

74' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

74' Asier Osambela se impone a David Mella en un duelo aéreo.

74' Asier Osambela se impone a David Mella en un duelo aéreo.

73' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

73' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

73' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

73' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

73' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

73' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

73' El árbitro pita tiro libre a Bil Nsongo (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Alejandro Catena.

73' El árbitro pita tiro libre a Bil Nsongo (Deportivo de A Coruna) por zancadillear a Alejandro Catena.

72' Moi Gomez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Moi Gomez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

72' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

72' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

71' Osasuna intenta crear peligro.

71' Osasuna intenta crear peligro.

71' Osasuna tiene el control del balón.

71' Osasuna tiene el control del balón.

71' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

71' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

71' Mario Soriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

71' Mario Soriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

71' Osasuna intenta crear peligro.

71' Osasuna intenta crear peligro.

70' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

70' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

70' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

70' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

70' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

70' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

70' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

70' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

70' Cambio táctico. Raul Moro es sustituido por Asier Osambela.

70' Cambio táctico. Raul Moro es sustituido por Asier Osambela.

70' Cambio táctico. Jonathan Dubasin es sustituido por Rubén García.

70' Cambio táctico. Jonathan Dubasin es sustituido por Rubén García.

70' Cambio táctico. Luismi Cruz es sustituido por Pierre Emerick Aubameyang.

70' Cambio táctico. Luismi Cruz es sustituido por Pierre Emerick Aubameyang.

69' Un remate de Adama Traoré es rechazado.

69' Un remate de Adama Traoré es rechazado.

69' Libre indirecto de Luismi Cruz al larguero.

69' Libre indirecto de Luismi Cruz al larguero.

67' Mano de Valentin Rosier.

67' Mano de Valentin Rosier.

67' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

67' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

65' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 62 %, Osasuna: 38 %.

65' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 62 %, Osasuna: 38 %.

65' Asistencia de Luismi Cruz en el gol.

65' Asistencia de Luismi Cruz en el gol.

65' G O O O O O O L - marca el Deportivo de A Coruna.

65' G O O O O O O L - marca el Deportivo de A Coruna.

64' El árbitro no tolera las protestas de Yeremay Hernandez, que termina recibiendo la amonestación.

64' El árbitro no tolera las protestas de Yeremay Hernandez, que termina recibiendo la amonestación.

64' El árbitro pita tiro libre a Alejandro Catena (Osasuna) por zancadillear a Yeremay Hernandez.

64' El árbitro pita tiro libre a Alejandro Catena (Osasuna) por zancadillear a Yeremay Hernandez.

63' La asistencia al partido de hoy es de 28831 espectadores.

63' La asistencia al partido de hoy es de 28831 espectadores.

63' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

63' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

63' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

63' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

63' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

63' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

63' Abel Bretones Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

63' Abel Bretones Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

63' Luismi Cruz saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

63' Luismi Cruz saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

62' Valentin Rosier Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

62' Valentin Rosier Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

61' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

61' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

61' Mario Soriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

61' Mario Soriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

61' José Giménez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

61' José Giménez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

61' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

61' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

60' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

60' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

60' Raul Moro (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

60' Raul Moro (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

60' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

60' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

60' Osasuna intenta crear peligro.

60' Osasuna intenta crear peligro.

59' Centro de Lorenzo Amatucci Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

59' Centro de Lorenzo Amatucci Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

59' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

59' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

59' Luismi Cruz saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

59' Luismi Cruz saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

58' Valentin Rosier Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

58' Valentin Rosier Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

58' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

58' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

58' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

58' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

57' Remate de cabeza de Bil Nsongo a puerta, que detiene con comodidad Sergio Herrera.

57' Remate de cabeza de Bil Nsongo a puerta, que detiene con comodidad Sergio Herrera.

57' Centro de Adama Traoré Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

57' Centro de Adama Traoré Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

57' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

57' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

57' Cambio táctico. Giacomo Quagliata es sustituido por Adama Traoré.

57' Cambio táctico. Giacomo Quagliata es sustituido por Adama Traoré.

57' Alejandro Catena (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Bil Nsongo.

57' Alejandro Catena (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Bil Nsongo.

56' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

56' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

56' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

56' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

56' Osasuna intenta crear peligro.

56' Osasuna intenta crear peligro.

53' Un remate de Yeremay Hernandez es rechazado.

53' Un remate de Yeremay Hernandez es rechazado.

55' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

55' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

55' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

55' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

55' Iker Munoz (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

55' Iker Munoz (Osasuna) hace un disparo que va desviado.

55' Abel Bretones crea una ocasión de gol para su compañero.

55' Abel Bretones crea una ocasión de gol para su compañero.

55' Abel Bretones hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Abel Bretones hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

54' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

54' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

54' David Mella alivia la presión con un despeje.

54' David Mella alivia la presión con un despeje.

54' Centro de Valentin Rosier Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

54' Centro de Valentin Rosier Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

54' Luismi Cruz Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

54' Luismi Cruz Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

54' Raul Moro (Osasuna) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

54' Raul Moro (Osasuna) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

53' Adria Altimira Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

53' Adria Altimira Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

53' Osasuna intenta crear peligro.

53' Osasuna intenta crear peligro.

53' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

53' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

53' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

53' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

53' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) saca un córner en corto desde la derecha.

53' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) saca un córner en corto desde la derecha.

52' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

52' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

52' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

52' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

52' El árbitro pita tiro libre a Ante Budimir (Osasuna) por zancadillear a Miguel Loureiro.

52' El árbitro pita tiro libre a Ante Budimir (Osasuna) por zancadillear a Miguel Loureiro.

52' Moi Gomez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

52' Moi Gomez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

52' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

52' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

52' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

52' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

52' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

52' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

51' Valentin Rosier Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

51' Valentin Rosier Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

51' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

51' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

51' Alejandro Catena es penalizado por empujar a Bil Nsongo

51' Alejandro Catena es penalizado por empujar a Bil Nsongo

50' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

50' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

50' Osasuna intenta crear peligro.

50' Osasuna intenta crear peligro.

50' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

50' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

50' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

50' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

49' Se reanuda el juego con un bote neutral.

49' Se reanuda el juego con un bote neutral.

49' Ante Budimir se impone a Bil Nsongo en un duelo aéreo.

49' Ante Budimir se impone a Bil Nsongo en un duelo aéreo.

48' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

48' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

48' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

48' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

48' Luismi Cruz saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

48' Luismi Cruz saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

48' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

48' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

48' Iker Munoz Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

48' Iker Munoz Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

48' Luismi Cruz saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

48' Luismi Cruz saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

47' Jon Moncayola Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

47' Jon Moncayola Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

47' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

47' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

47' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

47' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

46' Flavien Boyomo se impone a Bil Nsongo en un duelo aéreo.

46' Flavien Boyomo se impone a Bil Nsongo en un duelo aéreo.

46' Ante Budimir se impone a Lorenzo Amatucci en un duelo aéreo.

46' Ante Budimir se impone a Lorenzo Amatucci en un duelo aéreo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

26' Lorenzo Amatucci rechaza con éxito el disparo.

26' Lorenzo Amatucci rechaza con éxito el disparo.

4' [player 1] (Deportivo de A Coruna) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

4' [player 1] (Deportivo de A Coruna) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

26' Un remate de Raul Moro es rechazado.

26' Un remate de Raul Moro es rechazado.

45' +2 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +2 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +2 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

45' +2 Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

45' +2 Bil Nsongo (Deportivo de A Coruna) va demasiado lejos y derriba a Moi Gomez.

45' +2 Bil Nsongo (Deportivo de A Coruna) va demasiado lejos y derriba a Moi Gomez.

45' +1 Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

45' +1 Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

45' +1 Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

45' +1 Ante Budimir se impone a José Giménez en un duelo aéreo.

45' +1 Ante Budimir se impone a José Giménez en un duelo aéreo.

45' Valentin Rosier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Valentin Rosier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

45' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

45' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

45' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

45' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

45' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

45' Lorenzo Amatucci hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Lorenzo Amatucci hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Alejandro Catena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

44' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

44' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

44' Leo Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

44' Leo Roman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

44' Giacomo Quagliata hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

44' Giacomo Quagliata hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

44' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

44' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

43' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

43' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

43' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

42' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

42' A las manos de Sergio Herrera, que sale y se apodera del balón.

42' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

42' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

42' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

42' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

42' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

42' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

41' Luismi Cruz se impone a Iker Munoz en un duelo aéreo.

41' Luismi Cruz se impone a Iker Munoz en un duelo aéreo.

41' Yeremay Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Yeremay Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Ante Budimir se impone a José Giménez en un duelo aéreo.

41' Ante Budimir se impone a José Giménez en un duelo aéreo.

40' Saque de portería para Osasuna.

40' Saque de portería para Osasuna.

40' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

40' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

40' Centro de Giacomo Quagliata Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

40' Centro de Giacomo Quagliata Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

40' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 60 %, Osasuna: 40 %.

40' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 60 %, Osasuna: 40 %.

39' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

39' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

39' Buen disparo de Ante Budimir que va a puerta, pero detiene el portero.

39' Buen disparo de Ante Budimir que va a puerta, pero detiene el portero.

39' Ataque potencialmente peligroso de Osasuna.

39' Ataque potencialmente peligroso de Osasuna.

38' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

38' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

37' Saque de portería para Osasuna.

37' Saque de portería para Osasuna.

37' Yeremay Hernandez ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

37' Yeremay Hernandez ejecuta un libre directo, pero su disparo se marcha desviado.

35' Moi Gomez es amonestado por empujar a un rival.

35' Moi Gomez es amonestado por empujar a un rival.

35' Obstrucción de Moi Gomez, que corta la carrera de Yeremay Hernandez. El árbitro indica tiro libre.

35' Obstrucción de Moi Gomez, que corta la carrera de Yeremay Hernandez. El árbitro indica tiro libre.

35' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

35' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

35' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 58 %, Osasuna: 42 %.

35' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 58 %, Osasuna: 42 %.

35' Moi Gomez es penalizado por empujar a Yeremay Hernandez

35' Moi Gomez es penalizado por empujar a Yeremay Hernandez

34' José Giménez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

34' José Giménez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Asistencia de Moi Gomez en el gol.

32' Asistencia de Moi Gomez en el gol.

34' ¡Jonathan Dubasin dio el pase decisivo para el gol!

34' ¡Jonathan Dubasin dio el pase decisivo para el gol!

33' Ante Budimir logró anotar desde una posición fácil.

33' Ante Budimir logró anotar desde una posición fácil.

33' Una mala ejecución de Leo Roman propicia el gol del equipo rival.

33' Una mala ejecución de Leo Roman propicia el gol del equipo rival.

32' ¡G O O O O O O L! - ¡Ante Budimir anota con la pierna derecha!

32' ¡G O O O O O O L! - ¡Ante Budimir anota con la pierna derecha!

32' Mario Soriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Mario Soriano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

32' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

32' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

32' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

32' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Abel Bretones se impone a Bil Nsongo en un duelo aéreo.

32' Abel Bretones se impone a Bil Nsongo en un duelo aéreo.

31' El árbitro pita tiro libre a Abel Bretones (Osasuna) por zancadillear a Adria Altimira.

31' El árbitro pita tiro libre a Abel Bretones (Osasuna) por zancadillear a Adria Altimira.

30' Osasuna intenta crear peligro.

30' Osasuna intenta crear peligro.

30' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

30' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 61 %, Osasuna: 39 %.

30' Flavien Boyomo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

30' Flavien Boyomo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

30' Ocasión para Ante Budimir (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

30' Ocasión para Ante Budimir (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

30' Centro de Jon Moncayola Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

30' Centro de Jon Moncayola Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

29' Osasuna intenta crear peligro.

29' Osasuna intenta crear peligro.

29' Osasuna tiene el control del balón.

29' Osasuna tiene el control del balón.

29' Iker Munoz Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

29' Iker Munoz Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

29' Luismi Cruz saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

29' Luismi Cruz saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

29' Buen disparo de David Mella que va a puerta, pero detiene el portero.

29' Buen disparo de David Mella que va a puerta, pero detiene el portero.

29' Grave error defensivo cometido por Moi Gomez.

29' Grave error defensivo cometido por Moi Gomez.

28' Abel Bretones hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

28' Abel Bretones hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

28' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

28' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

26' Un remate de Flavien Boyomo es rechazado.

26' Un remate de Flavien Boyomo es rechazado.

27' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

27' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

27' Adria Altimira alivia la presión con un despeje.

27' Adria Altimira alivia la presión con un despeje.

27' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

27' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

27' Adria Altimira alivia la presión con un despeje.

27' Adria Altimira alivia la presión con un despeje.

27' Lorenzo Amatucci rechaza con éxito el disparo.

27' Lorenzo Amatucci rechaza con éxito el disparo.

27' Un remate de Moi Gomez es rechazado.

27' Un remate de Moi Gomez es rechazado.

27' Osasuna intenta crear peligro.

27' Osasuna intenta crear peligro.

27' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

27' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

26' Se reanuda el partido.

26' Se reanuda el partido.

26' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

26' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

26' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

26' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

26' Adria Altimira alivia la presión con un despeje.

26' Adria Altimira alivia la presión con un despeje.

26' Miguel Loureiro rechaza con éxito el disparo.

26' Miguel Loureiro rechaza con éxito el disparo.

26' Un remate de Ante Budimir es rechazado.

26' Un remate de Ante Budimir es rechazado.

26' Raul Moro (Osasuna) saca el córner desde la derecha.

26' Raul Moro (Osasuna) saca el córner desde la derecha.

25' Giacomo Quagliata alivia la presión con un despeje.

25' Giacomo Quagliata alivia la presión con un despeje.

25' Osasuna intenta crear peligro.

25' Osasuna intenta crear peligro.

25' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

25' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 63 %, Osasuna: 37 %.

24' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

24' José Giménez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

24' José Giménez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

24' Saque de portería para Osasuna.

24' Saque de portería para Osasuna.

23' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

23' Moi Gomez alivia la presión con un despeje.

23' Moi Gomez alivia la presión con un despeje.

23' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

23' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

23' Iker Munoz es penalizado por empujar a Lorenzo Amatucci

23' Iker Munoz es penalizado por empujar a Lorenzo Amatucci

23' Se reanuda el partido.

23' Se reanuda el partido.

23' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

23' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

22' Ante Budimir es penalizado por empujar a Luismi Cruz

22' Ante Budimir es penalizado por empujar a Luismi Cruz

21' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

21' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

21' El árbitro pita tiro libre a Moi Gomez (Osasuna) por zancadillear a Luismi Cruz.

21' El árbitro pita tiro libre a Moi Gomez (Osasuna) por zancadillear a Luismi Cruz.

21' David Mella hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

21' David Mella hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

20' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

20' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

20' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 57 %, Osasuna: 43 %.

20' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 57 %, Osasuna: 43 %.

20' Saque de portería para Osasuna.

20' Saque de portería para Osasuna.

19' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

19' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

19' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

19' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

19' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

19' Luismi Cruz alivia la presión con un despeje.

19' Luismi Cruz alivia la presión con un despeje.

19' Giacomo Quagliata hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

19' Giacomo Quagliata hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

19' Osasuna intenta crear peligro.

19' Osasuna intenta crear peligro.

18' Osasuna tiene el control del balón.

18' Osasuna tiene el control del balón.

17' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

17' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

17' Valentin Rosier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' Valentin Rosier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Valentin Rosier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Valentin Rosier hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' David Mella hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

17' David Mella hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Iker Munoz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

16' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

16' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

16' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

16' Raul Moro dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

16' Raul Moro dispara desde fuera del área, pero Leo Roman logra controlar el balón.

16' Osasuna intenta crear peligro.

16' Osasuna intenta crear peligro.

15' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

15' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

15' Luismi Cruz alivia la presión con un despeje.

15' Luismi Cruz alivia la presión con un despeje.

15' Osasuna intenta crear peligro.

15' Osasuna intenta crear peligro.

15' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 55 %, Osasuna: 45 %.

15' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 55 %, Osasuna: 45 %.

15' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

15' Miguel Loureiro alivia la presión con un despeje.

14' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

14' Alejandro Catena Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

14' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

14' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

13' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

13' Abel Bretones alivia la presión con un despeje.

13' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

13' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

13' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

13' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

13' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

13' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

13' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

13' Deportivo de A Coruna saca de banda en la mitad del campo rival.

12' Yeremay Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Yeremay Hernandez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' José Giménez alivia la presión con un despeje.

12' José Giménez alivia la presión con un despeje.

12' Giacomo Quagliata hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Giacomo Quagliata hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Osasuna intenta crear peligro.

12' Osasuna intenta crear peligro.

11' Saque de portería para Osasuna.

11' Saque de portería para Osasuna.

11' Ocasión para David Mella (Deportivo de A Coruna), pero su remate de cabeza sale desviado.

11' Ocasión para David Mella (Deportivo de A Coruna), pero su remate de cabeza sale desviado.

11' Centro de Adria Altimira Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Centro de Adria Altimira Deportivo de A Coruna que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

11' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

10' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 58 %, Osasuna: 42 %.

10' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 58 %, Osasuna: 42 %.

10' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

10' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

10' Bil Nsongo es penalizado por empujar a Abel Bretones

10' Bil Nsongo es penalizado por empujar a Abel Bretones

9' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

9' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

9' Lorenzo Amatucci hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Lorenzo Amatucci hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Ante Budimir hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Ante Budimir hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Saque de portería para Osasuna.

8' Saque de portería para Osasuna.

8' Grave error defensivo cometido por Alejandro Catena.

8' Grave error defensivo cometido por Alejandro Catena.

8' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Yeremay Hernandez debería haber anotado desde esa posición.

8' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Yeremay Hernandez debería haber anotado desde esa posición.

8' Buen disparo de Yeremay Hernandez que va a puerta, pero detiene el portero.

8' Buen disparo de Yeremay Hernandez que va a puerta, pero detiene el portero.

7' Osasuna tiene el control del balón.

7' Osasuna tiene el control del balón.

7' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Miguel Loureiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

7' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

7' Saque de portería para Deportivo de A Coruna.

6' Osasuna intenta crear peligro.

6' Osasuna intenta crear peligro.

5' David Mella (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

5' David Mella (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

6' Flavien Boyomo regresa al campo.

6' Flavien Boyomo regresa al campo.

5' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

5' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 66 %, Osasuna: 34 %.

5' Posesión de balón: Deportivo de A Coruna: 66 %, Osasuna: 34 %.

5' Saque de portería para Osasuna.

5' Saque de portería para Osasuna.

5' Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

5' Mario Soriano (Deportivo de A Coruna) hace un disparo que va desviado.

5' Jonathan Dubasin Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

5' Jonathan Dubasin Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

4' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

4' Deportivo de A Coruna intenta crear peligro.

4' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

4' Alejandro Catena alivia la presión con un despeje.

4' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) saca el córner desde la derecha.

4' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) saca el córner desde la derecha.

4' Flavien Boyomo se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

4' Flavien Boyomo se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

4' Jonathan Dubasin Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

4' Jonathan Dubasin Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

4' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) saca un córner en corto desde la derecha.

4' Luismi Cruz (Deportivo de A Coruna) saca un córner en corto desde la derecha.

3' Grave error defensivo cometido por Flavien Boyomo.

3' Grave error defensivo cometido por Flavien Boyomo.

3' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Yeremay Hernandez debería haber anotado desde esa posición.

3' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Yeremay Hernandez debería haber anotado desde esa posición.

3' Buen disparo de Yeremay Hernandez que va a puerta, pero detiene el portero.

3' Buen disparo de Yeremay Hernandez que va a puerta, pero detiene el portero.

3' Ataque potencialmente peligroso de Deportivo de A Coruna.

3' Ataque potencialmente peligroso de Deportivo de A Coruna.

3' José Giménez alivia la presión con un despeje.

3' José Giménez alivia la presión con un despeje.

2' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

2' Un jugador de Osasuna envía un pase largo al área contraria.

2' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

2' José Giménez Deportivo de A Coruna intercepta un centro dirigido al área.

2' Osasuna intenta crear peligro.

2' Osasuna intenta crear peligro.

2' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

2' Deportivo de A Coruna saca de banda en su mitad del campo.

1' El árbitro pita tiro libre a Moi Gomez (Osasuna) por zancadillear a Lorenzo Amatucci.

1' El árbitro pita tiro libre a Moi Gomez (Osasuna) por zancadillear a Lorenzo Amatucci.

1' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

1' Deportivo de A Coruna tiene el control del balón.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Deportivo de A Coruna saca, y da comienzo el partido.

1' Deportivo de A Coruna saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.

0' Bienvenidos a Abanca-Riazor. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Abanca-Riazor. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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