Deportivo 2 - 1 Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 2 de noviembre de 2026.

El Deportivo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca-Riazor ante Osasuna este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

DEPORTIVO: Leo Roman; Adria Altimira, Jose Gimenez, Giacomo Quagliata, Miguel Loureiro; David Mella, Yeremay Hernandez, Lorenzo Amatucci, Mario Soriano; Luismi Cruz, Bil Nsongo.OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Valentin Rosier; Iker Munoz, Jon Moncayola, Moi Gomez; Raul Moro, Ante Budimir, Jonathan Dubasin.

Últimos Resultados de Deportivo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo 16/10/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Levante 11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo 20/09/2026 LaLiga Deportivo 1-1 Betis 16/09/2026 LaLiga Deportivo 0-1 Sevilla

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