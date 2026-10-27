Diane Parry - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Pan Pacific Open

Diane Parry - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Pan Pacific Open
Diane Parry - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Pan Pacific Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 3:31
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Madrid, 27 de octubre de 2026.

La tenista francesa Diane Parry(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Pan Pacific Open a la tenista española Cristina Bucsa(42) este martes no antes de las 04:30.

Últimos Resultados de Diane Parry

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (6-3, 6-1) Diane Parry
12/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 2-0 (6-4, 6-1) Diane Parry
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Taylah Preston 2-0 (7-6, 6-1) Diane Parry
16/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Diane Parry 0-2 (2-6, 5-7) Peyton Stearns
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Diane Parry 0-2 (2-6, 5-7) Sorana Cirstea

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Polina Kudermetova
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) Cristina Bucsa
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