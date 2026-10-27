Diane Parry - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Pan Pacific Open

Diane Parry - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Pan Pacific Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de octubre de 2026.
La tenista francesa Diane Parry(34) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Pan Pacific Open a la tenista española Cristina Bucsa(42) este martes no antes de las 04:30.
Últimos Resultados de Diane Parry
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Diane Parry
|12/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Diane Parry
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Taylah Preston
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Diane Parry
|16/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Diane Parry
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Peyton Stearns
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Diane Parry
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Sorana Cirstea
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Polina Kudermetova
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-3)
| Cristina Bucsa