Dino Prizmic - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Dino Prizmic - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 13:33
Madrid, 8 de mayo de 2026.

El tenista croata Dino Prizmic(79) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista serbio Novak Djokovic(4) este viernes a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/01/2024 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Novak Djokovic 3-1 (6-2, 6-7, 6-3, 6-4) Dino Prizmic

-Últimos Resultados de Dino Prizmic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (4-6, 3-6) Dino Prizmic
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Dino Prizmic 2-0 (6-2, 6-4) Federico Bondioli
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Dino Prizmic 2-0 (6-4, 6-3) Chris Rodesch
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Dino Prizmic 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) Tomas Etcheverry
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Dino Prizmic

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Novak Djokovic 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) Jack Draper
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Novak Djokovic 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) Aleksandar Kovacevic
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Novak Djokovic 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Kamil Majchrzak
01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner

