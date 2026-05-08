Dino Prizmic - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Dino Prizmic - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de mayo de 2026.
El tenista croata Dino Prizmic(79) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista serbio Novak Djokovic(4) este viernes a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/01/2024
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Novak Djokovic
| 3-1 (6-2, 6-7, 6-3, 6-4)
| Dino Prizmic
-Últimos Resultados de Dino Prizmic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Dino Prizmic
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Dino Prizmic
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Federico Bondioli
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Dino Prizmic
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Chris Rodesch
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Dino Prizmic
| 1-2 (6-2, 4-6, 3-6)
| Tomas Etcheverry
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Dino Prizmic
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Novak Djokovic
| 1-2 (6-4, 4-6, 6-7)
| Jack Draper
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-4)
| Aleksandar Kovacevic
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Novak Djokovic
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Kamil Majchrzak
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner