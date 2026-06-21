Ecuador - Curazao, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de Ecuador, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. ante Curazao este domingo a las 02:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Costa de Marfil, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Curazao ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 7 - 1 cosechada contra Alemania, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ECUADOR: Hernan Galindez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapie; Jordy Alcivar, John Yeboah, Moises Caicedo, Pedro Vite, Pervis Estupinan; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

CURAZAO: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jurgen Locadia.

-Últimos Resultados de Ecuador.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador

-Últimos Resultados de Curazao.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao

2:01 1' Ecuador saca de banda en su mitad del campo. 2:01 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 2:01 1' Meteorología: cielo nublado. 2:01 1' Ecuador saca, y da comienzo el partido. 2:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 2:00 0' Bienvenidos a GEHA Field at Arrowhead Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.