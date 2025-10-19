Elche - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 19 de octubre de 2025.

El Elche, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, Pedro Bigas, Leo Petrot; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto, German Valera; Andre Silva, Rafa Mir.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche

-Últimos Resultados del Athletic.