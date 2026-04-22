Elche - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.

El Elche, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante el Atlético de Madrid este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 32 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, David Affengruber, Leo Petrot, German Valera; Tete Morente, Gonzalo Villar, Aleix Febas, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Clement Lenglet, Robin Le Normand, Julio Diaz, Javier Bonar; Obed Vargas, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Nico Gonzalez; Alejandro Baena, Thiago Almada.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 14/05/2023 LaLiga Elche 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.