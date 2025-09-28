Elche - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

El Elche, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Celta de Vigo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 7 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Atlético 12 7 5 Europa League Espanyol 12 7 6 Conference League Getafe 11 7 7 Permanencia Elche 10 6 15 Permanencia Celta 5 6 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Ali Houary; Rafa Mir, Andre Silva.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Oscar Mingueza, Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche 06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche

