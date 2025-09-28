Elche - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

El Elche, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Celta de Vigo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Josan, Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa; John Donald, Aleix Febas, German Valera; Rafa Mir, Andre Silva.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Yoel Lago, Carlos Dominguez, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez, Bryan Zaragoza, Hugo Sotelo, Borja Iglesias.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche 06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.