Elche - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Actualizado: domingo, 28 septiembre 2025 15:31

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

El Elche, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Celta de Vigo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ELCHE: Matias Dituro; Josan, Alvaro Nunez, David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa; John Donald, Aleix Febas, German Valera; Rafa Mir, Andre Silva.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Yoel Lago, Carlos Dominguez, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez, Bryan Zaragoza, Hugo Sotelo, Borja Iglesias.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche
06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche
21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta

