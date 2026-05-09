Elche - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

El Elche, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante el Deportivo Alavés este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 2 - 4 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, sin poder sumar más puntos a los 36 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; German Valera, Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas, Tete Morente; Gonzalo Villar, Aleix Febas, Marc Aguado; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.