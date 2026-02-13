Elche - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de febrero de 2026.

El Elche, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Osasuna este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Pedro Bigas, Victor Chust, Lucas Cepeda, German Valera; Marc Aguado, Aleix Febas, Tete Morente; Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

OSASUNA: Sergio Herrera; Alejandro Catena, Javi Galan, Jorge Herrando, Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Iker Munoz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 08/04/2023 LaLiga Osasuna 2-1 Elche 22/01/2023 LaLiga Elche 1-1 Osasuna

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 31/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Barcelona 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Osasuna.