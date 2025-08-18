Elche - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 18 de agosto de 2025.
El Elche, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Betis este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra el Deportivo La Coruna, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|2
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|3
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|4
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|5
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Alavés
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Sociedad
| 1
| 1
|10
| Permanencia
| Elche
| 0
| 0
|12
| Permanencia
| Betis
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Celta
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Mallorca
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Pedro Bigas, Leo Petrot; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, German Valera; Mourad Daoudi, Alvaro Rodriguez.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Junior Firpo; Pablo Fornals, Nelson Deossa, Pablo Garcia, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Betis
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
|25/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Malaga
|17/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-2
| SD Huesca
|10/05/2025
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Elche
|03/05/2025
| LaLiga
| Burgos CF
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|11/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Osasuna
|04/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis