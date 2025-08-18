Elche - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 18 de agosto de 2025.

El Elche, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Betis este lunes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 4 contra el Deportivo La Coruna, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Getafe 3 1 4 Champions Villarreal 3 1 5 Champions Athletic Bilbao 3 1 6 Europa League Alavés 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Sociedad 1 1 10 Permanencia Elche 0 0 12 Permanencia Betis 0 0 18 Descenso Celta 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Pedro Bigas, Leo Petrot; Alvaro Nunez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza, German Valera; Mourad Daoudi, Alvaro Rodriguez.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Marc Bartra, Diego Llorente, Junior Firpo; Pablo Fornals, Nelson Deossa, Pablo Garcia, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/02/2023 LaLiga Elche 2-3 Betis

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche 25/05/2025 LaLiga Elche 2-0 Malaga 17/05/2025 LaLiga Elche 1-2 SD Huesca 10/05/2025 LaLiga Levante 3-1 Elche 03/05/2025 LaLiga Burgos CF 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Betis.