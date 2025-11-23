Elche - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

El Elche, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 15 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ELCHE: Inaki Pena; David Affengruber, Victor Chust, Hector Fort, Alvaro Nunez; German Valera, Aleix Febas, Grady Diangana, Marc Aguado; Rafa Mir, Andre Silva.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Dean Huijsen, Raul Asencio, Alvaro Carreras; Trent Alexander-Arnold, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrygo, Arda Guler, Francisco Garcia, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2023 LaLiga Real Madrid 4-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Real Madrid.