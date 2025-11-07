Elche - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 7 de noviembre de 2025.
El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 11
|9
| Permanencia
| Elche
| 14
| 11
|14
| Permanencia
| Real Sociedad
| 12
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Onces iniciales probables.
ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Victor Chust, Adria Pedrosa, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/03/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad