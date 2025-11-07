Elche - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 7 de noviembre de 2025.

El Elche, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante el Real Sociedad este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 9 Permanencia Elche 14 11 14 Permanencia Real Sociedad 12 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 8 11 20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.

ELCHE: Inaki Pena; Alvaro Nunez, David Affengruber, Victor Chust, Adria Pedrosa, German Valera; Aleix Febas, Marc Aguado, Martim Neto; Andre Silva, Rafa Mir.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/03/2023 LaLiga Real Sociedad 2-0 Elche

-Últimos Resultados del Elche.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Real Sociedad.