Elche - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Elche, situado en la decimosexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martinez Valero ante Valencia este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Villareal, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 16 Permanencia Elche 10 10 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 11

Onces iniciales probables

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Victor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Lucas Cepeda, Thomas Lemar, German Valera, Fer Nino.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Pepelu; Aaron Mayol, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Luis Rioja, Pablo Maffeo, Arnaut Danjuma.

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