Elche - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 1 noviembre 2026 17:30
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Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante Valencia este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Victor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Lucas Cepeda, Thomas Lemar, German Valera, Fer Nino.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Pepelu; Aaron Mayol, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Luis Rioja, Pablo Maffeo, Arnaut Danjuma.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia
10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche
23/04/2023 LaLiga Elche 0-2 Valencia

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche
15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad
15/09/2026 LaLiga Alavés 0-1 Valencia
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