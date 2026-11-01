Elche - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Elche - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Elche, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Martinez Valero ante Valencia este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el penúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Victor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Javi Morcillo, Lucas Cepeda, Thomas Lemar, German Valera, Fer Nino.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Cesar Tarrega, Jose Gaya, Pepelu; Aaron Mayol, Javier Guerra, Guido Rodriguez, Luis Rioja, Pablo Maffeo, Arnaut Danjuma.

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