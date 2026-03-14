Elena Rybakina - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Elena Rybakina - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(3) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este sábado a las 02:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2025
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Elina Svitolina
|10/07/2024
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Elina Svitolina
|03/06/2024
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 0-1 (4-6, 3-4)
| Elena Rybakina
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Elena Rybakina
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-1 (7-5, 4-6, 0-1)
| Antonia Ruzic
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-1 (1-6, 1-1)
| Elina Svitolina
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Elina Svitolina
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula