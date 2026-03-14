Elena Rybakina - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Elena Rybakina - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 marzo 2026 1:01
Madrid, 14 de marzo de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(3) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Open a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) este sábado a las 02:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2025 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 0-2 (3-6, 4-6) Elina Svitolina
10/07/2024 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Elina Svitolina
03/06/2024 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 0-2 (4-6, 3-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 6-7) Elena Rybakina
12/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Sonay Kartal 0-1 (4-6, 3-4) Elena Rybakina
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Elena Rybakina
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Elena Rybakina 1-1 (7-5, 4-6, 0-1) Antonia Ruzic

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Katerina Siniakova 0-1 (1-6, 1-1) Elina Svitolina
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (4-6, 2-6) Elina Svitolina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Elina Svitolina
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula

