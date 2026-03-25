Elena Rybakina - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elena Rybakina - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open
Elena Rybakina - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 17:02
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Madrid, 25 de marzo de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(5) este miércoles a las 18:00.

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-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Talia Gibson
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Marta Kostyuk
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-3) Yulia Putintseva
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-4) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (4-6, 1-6) Jessica Pegula
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (2-6, 2-6) Jessica Pegula
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Francesca Jones 0-1 (1-6, 0-3) Jessica Pegula
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 6-7) Elena Rybakina
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 7-6) Belinda Bencic

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