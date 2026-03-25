Elena Rybakina - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elena Rybakina - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de marzo de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(5) este miércoles a las 18:00.

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-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Talia Gibson 22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Marta Kostyuk 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-3) Yulia Putintseva 15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina 14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-4) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.