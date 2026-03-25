Elena Rybakina - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Elena Rybakina - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de marzo de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(5) este miércoles a las 18:00.
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-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Talia Gibson
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Marta Kostyuk
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Yulia Putintseva
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Elena Rybakina
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Jessica Pegula
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Francesca Jones
| 0-1 (1-6, 0-3)
| Jessica Pegula
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Belinda Bencic