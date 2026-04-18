Elena Rybakina - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elena Rybakina - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de abril de 2026.
La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Semifinal del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Mirra Andreeva(9) este sábado a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|21/02/2025
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Mirra Andreeva
|04/10/2023
| China Open (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 4-6, 1-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-6)
| Leylah Fernandez
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Diana Shnaider
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|25/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)
| Jessica Pegula
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Talia Gibson
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Mirra Andreeva
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mirra Andreeva
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|12/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|11/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse