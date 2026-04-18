Elena Rybakina - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elena Rybakina - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Porsche Tennis Grand Prix
Publicado: sábado, 18 abril 2026 15:02
Madrid, 18 de abril de 2026.

La tenista Kazaja Elena Rybakina(2) se enfrenta en Semifinal del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Mirra Andreeva(9) este sábado a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Elena Rybakina 0-2 (1-6, 2-6) Mirra Andreeva
21/02/2025 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elena Rybakina 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Mirra Andreeva
04/10/2023 China Open (Octavos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) Leylah Fernandez
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-4) Diana Shnaider
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina
25/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) Jessica Pegula
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-2) Talia Gibson

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Mirra Andreeva
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Alycia Parks 0-2 (6-7, 3-6) Mirra Andreeva
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Mirra Andreeva
12/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Final) Mirra Andreeva 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova
11/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse

