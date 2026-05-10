Elina Svitolina - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Actualizado: domingo, 10 mayo 2026 10:02
Madrid, 10 de mayo de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista estadounidense Hailey Baptiste(25) este domingo a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 5-7) Hailey Baptiste
10/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-3) Noemi Basiletti
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Linda Noskova 0-2 (6-7, 5-7) Elina Svitolina
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 0-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Simona Waltert 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Hailey Baptiste
30/04/2026 Madrid Open (Semifinal) Hailey Baptiste 0-2 (4-6, 6-7) Mirra Andreeva
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) Hailey Baptiste
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Hailey Baptiste
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (7-5, 6-3) Jasmine Paolini

