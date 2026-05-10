Elina Svitolina - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Elina Svitolina - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista estadounidense Hailey Baptiste(25) este domingo a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Hailey Baptiste
|10/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-4)
| Hailey Baptiste
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Noemi Basiletti
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Elina Svitolina
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Simona Waltert
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Hailey Baptiste
|30/04/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Hailey Baptiste
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Mirra Andreeva
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 2-6, 6-7)
| Hailey Baptiste
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Hailey Baptiste
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jasmine Paolini