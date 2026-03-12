Elina Svitolina - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Elina Svitolina - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de marzo de 2026.
La tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este jueves a las 22:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2025
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Iga Swiatek
|25/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Iga Swiatek
|21/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Elina Svitolina
|11/07/2023
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (5-7, 7-6, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-1 (1-6, 1-1)
| Elina Svitolina
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Elina Svitolina
|21/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jessica Pegula
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Iga Swiatek
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Iga Swiatek
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-2, 4-6, 5-7)
| Maria Sakkari
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-1)
| Daria Kasatkina