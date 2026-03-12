Elina Svitolina - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 12 marzo 2026 21:31
Madrid, 12 de marzo de 2026.

La tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Polaca Iga Swiatek(2) este jueves a las 22:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2025 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (1-6, 5-7) Iga Swiatek
25/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Elina Svitolina 0-2 (6-7, 3-6) Iga Swiatek
21/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-4) Elina Svitolina
11/07/2023 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 7-6, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Katerina Siniakova 0-1 (1-6, 1-1) Elina Svitolina
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (4-6, 2-6) Elina Svitolina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Laura Siegemund 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Elina Svitolina
21/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Final) Elina Svitolina 0-2 (2-6, 4-6) Jessica Pegula
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (2-6, 0-6) Iga Swiatek
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (0-6, 6-7) Iga Swiatek
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) Maria Sakkari
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) Daria Kasatkina

