Elina Svitolina - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Elina Svitolina - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
La tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) se enfrenta en Final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este sábado a las 16:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2025
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-2)
| Jessica Pegula
|11/02/2025
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jessica Pegula
|02/09/2023
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-4, 2-6)
| Jessica Pegula
|04/08/2023
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Antonia Ruzic
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 1-6, 3-6)
| Elina Svitolina
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 0-1 (4-6, 0-0)
| Elina Svitolina
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Clara Tauson
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Jessica Pegula
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina