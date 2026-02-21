Elina Svitolina - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Publicado: sábado, 21 febrero 2026 15:00
Madrid, 21 de febrero de 2026.

La tenista Ucraniana Elina Svitolina(9) se enfrenta en Final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este sábado a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2025 BNP Paribas Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) Jessica Pegula
11/02/2025 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 6-7) Jessica Pegula
02/09/2023 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) Jessica Pegula
04/08/2023 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Antonia Ruzic 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Elina Svitolina
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) Elina Svitolina
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-1 (4-6, 0-0) Elina Svitolina
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-4, 6-3) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova
19/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Clara Tauson 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Jessica Pegula
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 2-6) Jessica Pegula
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (4-6, 0-6) Jessica Pegula
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina

