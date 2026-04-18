Elina Svitolina - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elina Svitolina - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 18 abril 2026 13:02
Madrid, 18 de abril de 2026.

La tenista Ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Semifinal del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Checa Karolina Muchova(12) este sábado a las 14:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2025 Miami Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Linda Noskova 0-2 (6-7, 5-7) Elina Svitolina
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 0-6) Elina Svitolina
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Katarzyna Kawa 0-2 (2-6, 1-6) Elina Svitolina
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 5-7) Hailey Baptiste
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Emerson Jones

-Últimos Resultados de Karolina Muchova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (1-6, 6-3, 6-0) Elise Mertens
14/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-2, 6-4) Aliaksandra Sasnovich
26/03/2026 Miami Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Karolina Muchova
24/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Victoria Mboko 0-2 (5-7, 6-7) Karolina Muchova

Contenido patrocinado