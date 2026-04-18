Elina Svitolina - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Elina Svitolina - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de abril de 2026.
La tenista Ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Semifinal del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Checa Karolina Muchova(12) este sábado a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2025
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 1-2 (2-6, 6-3, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Elina Svitolina
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Elina Svitolina
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elina Svitolina
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Hailey Baptiste
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Emerson Jones
-Últimos Resultados de Karolina Muchova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-0)
| Elise Mertens
|14/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Aliaksandra Sasnovich
|26/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Karolina Muchova
|24/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Victoria Mboko
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Karolina Muchova