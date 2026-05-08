Elina Svitolina - Noemi Basiletti, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Elina Svitolina - Noemi Basiletti: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de mayo de 2026.
La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista italiana Noemi Basiletti(427) este viernes a las 18:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Elina Svitolina
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Elina Svitolina
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Noemi Basiletti.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Noemi Basiletti
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Ajla Tomljanovic
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Noemi Basiletti
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-4)
| Daria Snigur
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Emiliana Arango
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Noemi Basiletti
|21/10/2025
| Rovereto (Dieciseisavos de final)
| Darja Semenistaja
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Noemi Basiletti
|15/09/2025
| Tolentino (Dieciseisavos de final)
| Noemi Basiletti
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Alice Rame