Elina Svitolina - Noemi Basiletti, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Elina Svitolina - Noemi Basiletti: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Elina Svitolina - Noemi Basiletti: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 17:01
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Madrid, 8 de mayo de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista italiana Noemi Basiletti(427) este viernes a las 18:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Linda Noskova 0-2 (6-7, 5-7) Elina Svitolina
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 0-6) Elina Svitolina
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Katarzyna Kawa 0-2 (2-6, 1-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Noemi Basiletti.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Noemi Basiletti 2-0 (7-5, 6-4) Ajla Tomljanovic
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Noemi Basiletti 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Daria Snigur
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Emiliana Arango 0-2 (4-6, 3-6) Noemi Basiletti
21/10/2025 Rovereto (Dieciseisavos de final) Darja Semenistaja 2-0 (7-6, 6-2) Noemi Basiletti
15/09/2025 Tolentino (Dieciseisavos de final) Noemi Basiletti 0-2 (3-6, 0-6) Alice Rame

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