Elise Mertens - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Elise Mertens - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Elise Mertens - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 23:32
Seguir en

Madrid, 7 de marzo de 2026.

La tenista Belga Elise Mertens(22) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Española Cristina Bucsa(63) este domingo a las 00:30.

###WidgetTenis###

-Últimos Resultados de Elise Mertens.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) Elise Mertens
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 2-0 (6-2, 6-2) Emma Navarro
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (2-6, 2-6) Elise Mertens
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (6-4, 6-0) Elise Mertens
08/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anastasia Pavlyuchenkova 0-2 (2-6, 1-6) Elise Mertens

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-0) Darja Vidmanova
02/03/2026 Merida Open Akron (Final) Cristina Bucsa 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) Magdalena Frech
01/03/2026 Merida Open Akron (Semifinal) Jasmine Paolini 0-2 (5-7, 4-6) Cristina Bucsa
28/02/2026 Merida Open Akron (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 4-6) Cristina Bucsa
26/02/2026 Merida Open Akron (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (7-6, 6-3) Marina Stakusic

Contador

Contenido patrocinado