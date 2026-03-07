Elise Mertens - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Elise Mertens - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
La tenista Belga Elise Mertens(22) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Española Cristina Bucsa(63) este domingo a las 00:30.
-Últimos Resultados de Elise Mertens.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-3)
| Elise Mertens
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Emma Navarro
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Elise Mertens
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elise Mertens
|08/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Pavlyuchenkova
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elise Mertens
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Darja Vidmanova
|02/03/2026
| Merida Open Akron (Final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-4)
| Magdalena Frech
|01/03/2026
| Merida Open Akron (Semifinal)
| Jasmine Paolini
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Cristina Bucsa
|28/02/2026
| Merida Open Akron (Cuartos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Cristina Bucsa
|26/02/2026
| Merida Open Akron (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marina Stakusic