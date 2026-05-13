Espanyol - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

El Espanyol, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Athletic este miércoles a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 45 35 9 Permanencia Athletic Bilbao 44 35 17 Permanencia Espanyol 39 35 18 Descenso Girona 39 35 19 Descenso Alavés 37 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Ruben Sanchez, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Unai Gomez, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 16/02/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Athletic Bilbao 19/10/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-1 Espanyol 08/04/2023 LaLiga Espanyol 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Athletic.