Espanyol - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

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El Espanyol, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante el Athletic este miércoles a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Ruben Sanchez, Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Antoniu Roca; Edu Exposito, Roberto Fernandez.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Unai Gomez, Robert Navarro, Inaki Williams.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 16/02/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Athletic Bilbao 19/10/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-1 Espanyol 08/04/2023 LaLiga Espanyol 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Athletic.