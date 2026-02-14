Espanyol - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 13:17
Madrid, 14 de febrero de 2026.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Celta de Vigo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Cyril Ngonge, Pere Milla, Pol Lozano, Edu Exposito, Roberto Fernandez.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Fer Lopez, Javi Rueda; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Williot Swedberg.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
12/04/2025 LaLiga Celta 0-2 Espanyol
30/11/2024 LaLiga Espanyol 3-1 Celta
18/03/2023 LaLiga Espanyol 1-3 Celta

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta

