Espanyol - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Celta de Vigo este sábado a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Charles Pickel, Cyril Ngonge, Pere Milla, Pol Lozano, Edu Exposito, Roberto Fernandez.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Fer Lopez, Javi Rueda; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Williot Swedberg.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|12/04/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Espanyol
|30/11/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 3-1
| Celta
|18/03/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Celta
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta