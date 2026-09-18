Espanyol 0 - 2 Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de septiembre de 2026.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera, Vanja Drkusic; Urko Gonzalez de Zarate, Gabriel Moscardo, Rafel Bauza, Javi Hernandez, Quilindschy Hartman, Roberto Fernandez.ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Gonzalo Villar, German Valera, Marc Aguado, Martim Neto, Tete Morente, Abiel Osorio.

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