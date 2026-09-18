Espanyol 0 - 2 Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 18 de septiembre de 2026.
El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera, Vanja Drkusic; Urko Gonzalez de Zarate, Gabriel Moscardo, Rafel Bauza, Javi Hernandez, Quilindschy Hartman, Roberto Fernandez.
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Gonzalo Villar, German Valera, Marc Aguado, Martim Neto, Tete Morente, Abiel Osorio.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
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| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|27/04/2024
| LaLiga2
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|18/11/2023
| LaLiga2
| Elche
| 0-2
| Espanyol
|19/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Espanyol
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|07/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Sociedad
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona