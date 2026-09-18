Espanyol 0 - 2 Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 18 septiembre 2026 21:39
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Madrid, 18 de septiembre de 2026.

El Espanyol, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Rayo, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Elche ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada como local contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Clemens Riedel, Roger Hinojo, Leandro Cabrera, Vanja Drkusic; Urko Gonzalez de Zarate, Gabriel Moscardo, Rafel Bauza, Javi Hernandez, Quilindschy Hartman, Roberto Fernandez.

ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Federico Redondo, Victor Chust; Gonzalo Villar, German Valera, Marc Aguado, Martim Neto, Tete Morente, Abiel Osorio.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche
27/04/2024 LaLiga2 Elche 2-2 Espanyol
18/11/2023 LaLiga2 Elche 0-2 Espanyol
19/02/2023 LaLiga Elche 0-1 Espanyol

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
06/09/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Sevilla
29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid

Últimos Resultados de Elche

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid
12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche
07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad
28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona

36' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

36' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

36' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

36' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

35' Espanyol intenta crear peligro.

35' Espanyol intenta crear peligro.

35' Elche saca de banda en su mitad del campo.

35' Elche saca de banda en su mitad del campo.

35' Espanyol intenta crear peligro.

35' Espanyol intenta crear peligro.

35' Posesión de balón: Espanyol: 37 %, Elche: 63 %.

35' Posesión de balón: Espanyol: 37 %, Elche: 63 %.

34' Fuera de juego señalado a Bryan Zaragoza (Espanyol).

34' Fuera de juego señalado a Bryan Zaragoza (Espanyol).

34' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Roy Revivo alivia la presión con un despeje.

34' Roy Revivo alivia la presión con un despeje.

34' Espanyol intenta crear peligro.

34' Espanyol intenta crear peligro.

33' Saque de portería para Elche.

33' Saque de portería para Elche.

33' Edu Exposito (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

33' Edu Exposito (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

33' Buen disparo de Bryan Zaragoza que va a puerta, pero detiene el portero.

33' Buen disparo de Bryan Zaragoza que va a puerta, pero detiene el portero.

33' Espanyol tiene el control del balón.

33' Espanyol tiene el control del balón.

33' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

33' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

32' Espanyol tiene el control del balón.

32' Espanyol tiene el control del balón.

30' Posesión de balón: Espanyol: 35 %, Elche: 65 %.

30' Posesión de balón: Espanyol: 35 %, Elche: 65 %.

31' Saque de portería para Elche.

31' Saque de portería para Elche.

31' Unai Nunez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

31' Unai Nunez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

31' Javi Hernandez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

31' Javi Hernandez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

31' Espanyol intenta crear peligro.

31' Espanyol intenta crear peligro.

31' ¡Candidato al mejor gol de la temporada!

31' ¡Candidato al mejor gol de la temporada!

30' ¡Lucas Cepeda dio el pase decisivo para el gol!

30' ¡Lucas Cepeda dio el pase decisivo para el gol!

29' Asistencia de Roy Revivo en el gol.

29' Asistencia de Roy Revivo en el gol.

29' ¡G O O O O O O L! - ¡Fer Nino anota con la pierna derecha!

29' ¡G O O O O O O L! - ¡Fer Nino anota con la pierna derecha!

29' Elche intenta crear peligro.

29' Elche intenta crear peligro.

29' Espanyol intenta crear peligro.

29' Espanyol intenta crear peligro.

29' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

29' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

29' Espanyol intenta crear peligro.

29' Espanyol intenta crear peligro.

28' Saque de portería para Espanyol.

28' Saque de portería para Espanyol.

28' Jose Angel Lopez es penalizado por empujar a German Valera

28' Jose Angel Lopez es penalizado por empujar a German Valera

27' Espanyol intenta crear peligro.

27' Espanyol intenta crear peligro.

27' Grave error defensivo cometido por Leandro Cabrera.

27' Grave error defensivo cometido por Leandro Cabrera.

27' Grave error defensivo cometido por Unai Nunez.

27' Grave error defensivo cometido por Unai Nunez.

26' Asistencia de Roy Revivo en el gol.

26' Asistencia de Roy Revivo en el gol.

26' Una mala ejecución de Marko Dmitrovic propicia el gol del equipo rival.

26' Una mala ejecución de Marko Dmitrovic propicia el gol del equipo rival.

26' ¡G O O O O O O L! - ¡Fer Nino marca con la pierna izquierda!

26' ¡G O O O O O O L! - ¡Fer Nino marca con la pierna izquierda!

26' Elche intenta crear peligro.

26' Elche intenta crear peligro.

26' Espanyol intenta crear peligro.

26' Espanyol intenta crear peligro.

25' Elche tiene el control del balón.

25' Elche tiene el control del balón.

25' Posesión de balón: Espanyol: 36 %, Elche: 64 %.

25' Posesión de balón: Espanyol: 36 %, Elche: 64 %.

25' Elche tiene el control del balón.

25' Elche tiene el control del balón.

25' Jose Angel Lopez alivia la presión con un despeje.

25' Jose Angel Lopez alivia la presión con un despeje.

24' El árbitro pita tiro libre a Roger Hinojo (Espanyol) por zancadillear a Lucas Cepeda.

24' El árbitro pita tiro libre a Roger Hinojo (Espanyol) por zancadillear a Lucas Cepeda.

23' Se reanuda el partido.

23' Se reanuda el partido.

23' Entrada peligrosa de Fer Nino (Elche) sobre Unai Nunez.

23' Entrada peligrosa de Fer Nino (Elche) sobre Unai Nunez.

23' Fer Nino (Elche) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

23' Fer Nino (Elche) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

23' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

23' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

22' Elche tiene el control del balón.

22' Elche tiene el control del balón.

22' Saque de portería para Elche.

22' Saque de portería para Elche.

22' Edu Exposito (Espanyol) saca un córner en corto desde la derecha.

22' Edu Exposito (Espanyol) saca un córner en corto desde la derecha.

21' Espanyol intenta crear peligro.

21' Espanyol intenta crear peligro.

20' Espanyol tiene el control del balón.

20' Espanyol tiene el control del balón.

20' Elche saca de banda en su mitad del campo.

20' Elche saca de banda en su mitad del campo.

20' Posesión de balón: Espanyol: 34 %, Elche: 66 %.

20' Posesión de balón: Espanyol: 34 %, Elche: 66 %.

20' Elche tiene el control del balón.

20' Elche tiene el control del balón.

19' Espanyol intenta crear peligro.

19' Espanyol intenta crear peligro.

19' Espanyol intenta crear peligro.

19' Espanyol intenta crear peligro.

19' Espanyol tiene el control del balón.

19' Espanyol tiene el control del balón.

18' Elche tiene el control del balón.

18' Elche tiene el control del balón.

18' Buen disparo de Bryan Zaragoza que va a puerta, pero detiene el portero.

18' Buen disparo de Bryan Zaragoza que va a puerta, pero detiene el portero.

18' Espanyol intenta crear peligro.

18' Espanyol intenta crear peligro.

18' Espanyol tiene el control del balón.

18' Espanyol tiene el control del balón.

18' Elche intenta crear peligro.

18' Elche intenta crear peligro.

17' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

17' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

16' Elche tiene el control del balón.

16' Elche tiene el control del balón.

16' Urko Gonzalez de Zarate es penalizado por empujar a Gonzalo Villar

16' Urko Gonzalez de Zarate es penalizado por empujar a Gonzalo Villar

15' Victor Chust alivia la presión con un despeje.

15' Victor Chust alivia la presión con un despeje.

15' Espanyol intenta crear peligro.

15' Espanyol intenta crear peligro.

15' Espanyol tiene el control del balón.

15' Espanyol tiene el control del balón.

15' Posesión de balón: Espanyol: 31 %, Elche: 69 %.

15' Posesión de balón: Espanyol: 31 %, Elche: 69 %.

15' Elche saca de banda en su mitad del campo.

15' Elche saca de banda en su mitad del campo.

15' Espanyol intenta crear peligro.

15' Espanyol intenta crear peligro.

14' El árbitro pita tiro libre a Alex Calatrava (Espanyol) por zancadillear a Roy Revivo.

14' El árbitro pita tiro libre a Alex Calatrava (Espanyol) por zancadillear a Roy Revivo.

14' Espanyol intenta crear peligro.

14' Espanyol intenta crear peligro.

14' Bryan Zaragoza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Bryan Zaragoza hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Espanyol intenta crear peligro.

13' Espanyol intenta crear peligro.

13' El árbitro pita tiro libre a Alex Calatrava (Espanyol) por zancadillear a Fer Nino.

13' El árbitro pita tiro libre a Alex Calatrava (Espanyol) por zancadillear a Fer Nino.

12' Elche tiene el control del balón.

12' Elche tiene el control del balón.

12' Fuera de juego señalado a Roberto Fernandez (Espanyol).

12' Fuera de juego señalado a Roberto Fernandez (Espanyol).

12' Espanyol intenta crear peligro.

12' Espanyol intenta crear peligro.

11' Elche tiene el control del balón.

11' Elche tiene el control del balón.

11' Elche intenta crear peligro.

11' Elche intenta crear peligro.

11' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Victor Chust hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Espanyol intenta crear peligro.

10' Espanyol intenta crear peligro.

10' Posesión de balón: Espanyol: 34 %, Elche: 66 %.

10' Posesión de balón: Espanyol: 34 %, Elche: 66 %.

10' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Espanyol saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Javi Morcillo alivia la presión con un despeje.

10' Javi Morcillo alivia la presión con un despeje.

10' Espanyol intenta crear peligro.

10' Espanyol intenta crear peligro.

9' Espanyol intenta crear peligro.

9' Espanyol intenta crear peligro.

9' Saque de portería para Elche.

9' Saque de portería para Elche.

8' Espanyol intenta crear peligro.

8' Espanyol intenta crear peligro.

8' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

8' Buba Sangare alivia la presión con un despeje.

8' Espanyol intenta crear peligro.

8' Espanyol intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Espanyol: 46 %, Elche: 54 %.

5' Posesión de balón: Espanyol: 46 %, Elche: 54 %.

8' Espanyol tiene el control del balón.

8' Espanyol tiene el control del balón.

8' Saque de portería para Elche.

8' Saque de portería para Elche.

8' Roberto Fernandez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

8' Roberto Fernandez (Espanyol) hace un disparo que va desviado.

6' ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Federico Redondo Elche.

6' ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Federico Redondo Elche.

6' ¡EXPULSADO! - ¡Roja directa a Federico Redondo tras hacer un piscinazo!

6' ¡EXPULSADO! - ¡Roja directa a Federico Redondo tras hacer un piscinazo!

5' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Espanyol.

5' VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Espanyol.

4' Elche tiene el control del balón.

4' Elche tiene el control del balón.

4' Elche tiene el control del balón.

4' Elche tiene el control del balón.

4' Fuera de juego señalado a Roberto Fernandez (Espanyol).

4' Fuera de juego señalado a Roberto Fernandez (Espanyol).

3' Espanyol intenta crear peligro.

3' Espanyol intenta crear peligro.

3' Espanyol tiene el control del balón.

3' Espanyol tiene el control del balón.

3' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

3' Espanyol saca de banda en su mitad del campo.

3' Elche intenta crear peligro.

3' Elche intenta crear peligro.

3' Elche tiene el control del balón.

3' Elche tiene el control del balón.

2' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Elche saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Roy Revivo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Roy Revivo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Espanyol intenta crear peligro.

2' Espanyol intenta crear peligro.

1' Espanyol tiene el control del balón.

1' Espanyol tiene el control del balón.

1' Unai Nunez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Unai Nunez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Elche intenta crear peligro.

1' Elche intenta crear peligro.

1' Elche tiene el control del balón.

1' Elche tiene el control del balón.

1' Javi Morcillo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Javi Morcillo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

1' Espanyol intenta crear peligro.

1' Espanyol intenta crear peligro.

1' Espanyol tiene el control del balón.

1' Espanyol tiene el control del balón.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Elche saca, y da comienzo el partido.

1' Elche saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a RCDE Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a RCDE Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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