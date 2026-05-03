Espanyol - Real Madrid, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

El Espanyol, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 74 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ruben Sanchez, Ramon Terrats, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch; Brahim Diaz, Vinicius Junior.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 01/02/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Real Madrid 21/09/2024 LaLiga Real Madrid 4-1 Espanyol 11/03/2023 LaLiga Real Madrid 3-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe

-Últimos Resultados del Real Madrid.