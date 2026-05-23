Espanyol - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Espanyol - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

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El Espanyol, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio RCDE Stadium ante el Real Sociedad este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 3 - 4 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESPANYOL: Angel Fortuno; Ruben Sanchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Ramon Terrats, Jofre Carreras, Antoniu Roca, Roberto Fernandez.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Luken Beitia, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Carlos Soler, Yangel Herrera, Luka Sucic, Job Ochieng, Orri Oskarsson.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol 24/08/2024 LaLiga Espanyol 0-1 Real Sociedad 13/02/2023 LaLiga Espanyol 2-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante

-Últimos Resultados del Real Sociedad.