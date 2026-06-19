Estados Unidos 0 - 0 Australia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 19 de junio de 2026.

La selección de Estados Unidos, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lumen Field de Seattle, en EE. UU. ante Australia este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 1 como local contra Paraguay, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Australia ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Turquía, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergino Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Folarin Balogun.

AUSTRALIA: Patrick Beach; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos; Matthew Leckie, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler, Nishan Velupillay, Mohamed Toure.

-Últimos Resultados de Estados Unidos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay

-Últimos Resultados de Australia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye

21:00 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 21:00 1' Australia saca, y da comienzo el partido. 21:00 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:00 0' Bienvenidos a Lumen Field. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.