Felix Auger-Aliassime - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Felix Auger-Aliassime - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Final de Open Sud de France
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 febrero 2026 14:00
Madrid, 8 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Final del torneo Open Sud de France al tenista Francés Adrian Mannarino(70) este domingo a las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2024 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-0, 6-4) Adrian Mannarino
16/08/2023 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Adrian Mannarino 2-0 (6-4, 6-4) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/02/2026 Open Sud de France (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Titouan Droguet
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-2) Arthur Fils
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 7-6) Stan Wawrinka
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0) Felix Auger-Aliassime
06/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 2-6) Zizou Bergs

-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/02/2026 Open Sud de France (Semifinal) Adrian Mannarino 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Martin Damm
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Adrian Mannarino 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) Arthur Gea
04/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) Adrian Mannarino
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Pedro Martinez 0-2 (6-7, 1-6) Adrian Mannarino
28/01/2026 Quimper (Dieciseisavos de final) Remy Bertola 2-0 (7-6, 6-4) Adrian Mannarino

