Felix Auger-Aliassime - Adrian Mannarino, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Felix Auger-Aliassime - Adrian Mannarino: resumen y estadísticas del partido de Final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Final del torneo Open Sud de France al tenista Francés Adrian Mannarino(70) este domingo a las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2024
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Adrian Mannarino
|16/08/2023
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/02/2026
| Open Sud de France (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Titouan Droguet
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Arthur Fils
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Stan Wawrinka
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0)
| Felix Auger-Aliassime
|06/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Zizou Bergs
-Últimos Resultados de Adrian Mannarino.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/02/2026
| Open Sud de France (Semifinal)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Martin Damm
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-4)
| Arthur Gea
|04/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (7-6, 3-6, 6-7)
| Adrian Mannarino
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Pedro Martinez
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Adrian Mannarino
|28/01/2026
| Quimper (Dieciseisavos de final)
| Remy Bertola
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Adrian Mannarino