Felix Auger-Aliassime - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Felix Auger-Aliassime - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Open Sud de France al tenista Francés Arthur Fils(42) este viernes a las 19:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2023
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-0 ()
| Arthur Fils
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Stan Wawrinka
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0)
| Felix Auger-Aliassime
|06/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Zizou Bergs
|04/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Zhizhen Zhang
|15/11/2025
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Arthur Fils.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Ugo Blanchet
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Arthur Fils
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 1-2 (6-7, 7-6, 2-6)
| Arthur Fils
|01/08/2025
| Canadian Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Jiri Lehecka
|31/07/2025
| Canadian Open (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|31/05/2025
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 0-0 ()
| Arthur Fils