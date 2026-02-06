Felix Auger-Aliassime - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Felix Auger-Aliassime - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Open Sud de France
Felix Auger-Aliassime - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 18:01
Madrid, 6 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Open Sud de France al tenista Francés Arthur Fils(42) este viernes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2023 Lyon Open (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-0 () Arthur Fils

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 7-6) Stan Wawrinka
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Nuno Borges 2-1 (3-6, 6-4, 6-4, 0-0) Felix Auger-Aliassime
06/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 2-6) Zizou Bergs
04/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Zhizhen Zhang
15/11/2025 ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Arthur Fils.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Ugo Blanchet 0-2 (6-7, 5-7) Arthur Fils
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) Arthur Fils
01/08/2025 Canadian Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Jiri Lehecka
31/07/2025 Canadian Open (Treintaidosavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta
31/05/2025 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 0-0 () Arthur Fils

