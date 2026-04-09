Felix Auger-Aliassime - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Felix Auger-Aliassime - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Monte Carlo Masters
Felix Auger-Aliassime - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: jueves, 9 abril 2026 12:31
Madrid, 9 de abril de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Noruego Casper Ruud(12) este jueves a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 0-2 (3-6, 1-6) Felix Auger-Aliassime
30/04/2024 Madrid Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 7-5) Casper Ruud

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 6-3) Marin Cilic
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Terence Atmane
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 7-5) Marton Fucsovics
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Casper Ruud.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (5-7, 3-6) Casper Ruud
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 4-6) Casper Ruud
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 0-2 (4-6, 6-7) Ethan Quinn
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Casper Ruud

