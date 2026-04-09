Felix Auger-Aliassime - Casper Ruud, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Felix Auger-Aliassime - Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de abril de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Noruego Casper Ruud(12) este jueves a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Felix Auger-Aliassime
|30/04/2024
| Madrid Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Casper Ruud
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marin Cilic
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Terence Atmane
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Marton Fucsovics
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Casper Ruud.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Casper Ruud
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Casper Ruud
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Ethan Quinn
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Casper Ruud
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Casper Ruud