Felix Auger-Aliassime - Dino Prizmic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Madrid, 1 de julio de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Croata Dino Prizmic(89) este miércoles no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) Alexander Shevchenko
19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime
17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Learner Tien 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Felix Auger-Aliassime
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Felix Auger-Aliassime
12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 3-6) Kamil Majchrzak

-Últimos Resultados de Dino Prizmic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adam Walton 1-3 (6-4, 6-7, 4-6, 2-6) Dino Prizmic
13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Dino Prizmic 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Rinky Hijikata
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Joao Fonseca 3-2 (3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2) Dino Prizmic
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Michael Zheng 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) Dino Prizmic
12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-1, 7-6) Dino Prizmic

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-5.

Félix Auger-Aliassime rompe a Dino Prizmic y domina ahora 6-5.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 5-5.

Dino Prizmic se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 4-4.

Dino Prizmic se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3.

Dino Prizmic se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2.

Dino Prizmic se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Dino Prizmic se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Dino Prizmic al servicio.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3.

Félix Auger-Aliassime rompe el servicio de Dino Prizmic, tomando una ventaja de 5-3 en el 2.º set.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Dino Prizmic se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Dino Prizmic se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Dino Prizmic se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Félix Auger-Aliassime se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Félix Auger-Aliassime servirá primero.

Félix Auger-Aliassime convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6.

Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6.

Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 6-5.

Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5.

Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 5-4.

Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4.

Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 4-3.

Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Dino Prizmic gana el primer juego y domina 1-0

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