Felix Auger-Aliassime - Dino Prizmic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Adam Walton
| 1-3 (6-4, 6-7, 4-6, 2-6)
| Dino Prizmic
|13/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Octavos de final)
| Dino Prizmic
| 1-2 (6-4, 4-6, 5-7)
| Rinky Hijikata
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Joao Fonseca
| 3-2 (3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2)
| Dino Prizmic
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Michael Zheng
| 0-3 (1-6, 1-6, 3-6)
| Dino Prizmic
|12/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Dino Prizmic