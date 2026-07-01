Felix Auger-Aliassime - Dino Prizmic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Madrid, 1 de julio de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Croata Dino Prizmic(89) este miércoles no antes de las 17:00.

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-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) Alexander Shevchenko 19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime 17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Learner Tien 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Felix Auger-Aliassime 15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Nuno Borges 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Felix Auger-Aliassime 12/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 3-6) Kamil Majchrzak

-Últimos Resultados de Dino Prizmic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Adam Walton 1-3 (6-4, 6-7, 4-6, 2-6) Dino Prizmic 13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Dino Prizmic 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Rinky Hijikata 27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Joao Fonseca 3-2 (3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2) Dino Prizmic 24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Michael Zheng 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) Dino Prizmic 12/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-1, 7-6) Dino Prizmic

21:32 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-5. 21:24 Félix Auger-Aliassime rompe a Dino Prizmic y domina ahora 6-5. 21:20 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 5-5. 21:15 Dino Prizmic se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4. 21:12 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 4-4. 21:09 Dino Prizmic se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-3. 21:04 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 3-3. 20:59 Dino Prizmic se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-2. 20:56 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2. 20:50 Dino Prizmic se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1. 20:45 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1. 20:41 Dino Prizmic se apunta el primer juego del tercer set. 1-0. 20:38 Inicio del tercer set. Dino Prizmic al servicio. 20:38 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3. 20:24 Félix Auger-Aliassime rompe el servicio de Dino Prizmic, tomando una ventaja de 5-3 en el 2.º set. 20:17 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego y domina ahora 4-3. 20:14 Dino Prizmic se lleva el juego, empatando el partido 3-3. 20:08 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego y domina ahora 3-2. 20:05 Dino Prizmic se lleva el juego, empatando el partido 2-2. 20:00 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de juego y domina ahora 2-1. 19:58 Dino Prizmic se lleva el juego, empatando el partido 1-1. 19:55 Félix Auger-Aliassime se lleva el primer juego del 2.º set 19:51 Inicio del segundo set. Félix Auger-Aliassime servirá primero. 19:50 Félix Auger-Aliassime convierte el punto de set y GANA el primer set por 7-6. 19:43 Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 6-6. 19:38 Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 6-5. 19:34 Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 5-5. 19:28 Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 5-4. 19:24 Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 4-4. 19:23 Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 4-3. 19:16 Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3. 19:10 Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 3-2. 19:07 Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2. 19:02 Dino Prizmic se lleva el juego y domina ahora 2-1. 18:58 Félix Auger-Aliassime gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 18:56 Dino Prizmic gana el primer juego y domina 1-0