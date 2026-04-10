Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de abril de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este viernes a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Felix Auger-Aliassime
|02/11/2025
| Rolex Paris Masters (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|06/09/2025
| US Open ATP (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 3-1 (6-1, 3-6, 6-3, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
|14/08/2025
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|02/05/2024
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 0-0 ()
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-0 (7-5, 2-2)
| Casper Ruud
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marin Cilic
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Terence Atmane
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Marton Fucsovics
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jannik Sinner
|29/03/2026
| Miami Open (Final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Jannik Sinner