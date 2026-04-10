Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 10 abril 2026 11:32
Seguir en

Madrid, 10 de abril de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(7) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este viernes a las 12:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (7-5, 6-1) Felix Auger-Aliassime
02/11/2025 Rolex Paris Masters (Final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 6-7) Jannik Sinner
06/09/2025 US Open ATP (Semifinal) Jannik Sinner 3-1 (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) Felix Auger-Aliassime
14/08/2025 Cincinnati Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-0, 6-2) Felix Auger-Aliassime
02/05/2024 Madrid Open (Cuartos de final) Jannik Sinner 0-0 () Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (7-5, 2-2) Casper Ruud
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 6-3) Marin Cilic
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Terence Atmane
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 7-5) Marton Fucsovics
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Tomas Machac 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Jannik Sinner
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 0-6) Jannik Sinner
29/03/2026 Miami Open (Final) Jiri Lehecka 0-2 (4-6, 4-6) Jannik Sinner
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Frances Tiafoe 0-2 (2-6, 2-6) Jannik Sinner

Contador

